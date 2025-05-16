Азербайджан будет поставлять энергию в Европу

Азербайджанские энергетики после 2035 года планируют начать промышленное производство водорода, часть зеленой энергии которого будет отправляться на экспорт в страны Евросоюза.

Азербайджан делает упор на производство "зеленой энергии" - уже к 2030 году его энергетики произведут более 6 ГВт зеленой энергии, треть из которых, 4 ГВт, будет отправлено на экспорт, рассказал сегодня в ходе выступления на Бакинском энергетическом форуме заместитель министра энергетики Азербайджана Орхан Зейналов.

"В последние годы мы инвестируем в зеленую энергию. Мы запустили 4 интерконнектора. Эти проекты распространятся на Европу, соединив различные части Центральной Азии, Каспийского и Черноморского регионов"

- Орхан Зейналов

Экспорт зеленой энергии будет поэтапно осуществляться через коридор Каспий-Черное море-Европа, а после 2035 года в Азербайджане начнется промышленное производство водорода, - поведал замглавы Минэнерго Азербайджана, сообщает АЗЕРТАДЖ.