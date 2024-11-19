Азербайджан построит 10 "зеленых" электростанций за два года

Азербайджан прирастет ветряными и солнечными электростанциями. За два года в эксплуатацию будут введены 10 таких объектов. К 2027 году треть энергии в Азербайджане будет поступать из возобновляемых источников.

В Азербайджане появятся новые "зеленые" электростанции, об этом рассказал министр энергетики страны Парвиз Шахбазов на Бакинском энергетическом форуме.

"Мы расширяем подход к энергетической диверсификации не только по источникам и маршрутам, но и по типам энергии. В ближайшие два года завершится первый этап развития "зеленой" энергетики: будут введены в строй 10 солнечных и ветровых электростанций"

– министр

Он пояснил, что в конце этого года завершится строительство ветровой электростанции мощностью 240 МВт, будет начато строительство еще трех солнечных станций, их общая мощность составит 200 МВт. Кроме того, готовится проект плавучей солнечной станции мощностью 100 МВт.

"При общем объеме инвестиций в $2,7 млрд, доля возобновляемой энергии в установленной мощности Азербайджана достигнет 33,7% к 2027 году. Мы планируем увеличить эту долю до 38% к 2030 году и до 42,5% к 2035 году"

– Парвиз Шахбазов

Баку переходит на "зеленую" энергию

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" рассказал о причинах интереса Азербайджана к столь масштабному развитию зеленой энергетики.

"С одной стороны, Азербайджан работает над соответствием западным правилам. Европейцы вводят систему зеленых финансов, отслеживают углеродный след и вводят углеродный пограничный сбор. Если государство хочет торговать с Европой, ему следует стремиться к сокращению углеродного следа: производство его товаров должно все меньше и меньше провоцировать выбросы парникового газа. Для этого нужно использовать электроэнергию из возобновляемых источников – тогда не будет углеродного пограничного сбора и товары будет более конкурентоспособными. Азербайджан действует на перспективу, чтобы ему было проще и удобнее торговать с Евросоюзом", - сообщил он.

"У этого аспекта есть еще один дополнительный фактор: зеленая энергетика привлекательна для инвестиций. Иностранные компании со значительным интересом приходят в Азербайджан и вкладывают свои средства в строительство этих электростанций, что содействует общему экономическому развитию республики. То есть это выгодная сфера для привлечения инвесторов", - добавил экономист.

"С другой стороны, солнечные и ветряные электростанции помогают Азербайджану экономить газ. В Азербайджане развивается экономика и растет энергопотребление, следовательно, нужны дополнительные объемы выработки электроэнергии, и тут стоит выбор: наращивать или генерацию из возобновляемых источников, или газовую генерацию. Но у Азербайджана есть активный газовый экспорт. Построен газопровод в Европу, действуют долгосрочные контракты, а излишки продаются по высоким ценам в европейские страны, которые прежде покупали газ в РФ. А значит, чем меньше газа идет на экспорт, тем меньше выручки, так как цены на внутреннем рынке ниже", - обратил внимание Игорь Юшков.

"Кроме того, наращивание объемов добычи газа в Азербайджане требует инвестиций в новые проекты, это миллионы и миллиарды долларов. Если же строить солнечные и ветряные электростанции, то можно будет не только закрывать растущие внутренние потребности в электроэнергетике, но и высвобождать часть текущих объемов добываемого газа для продажи за рубежом. Отсюда планы поднять долю энергии из возобновляемых источников до трети всей выработки электроэнергии в республике", - заключил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности.