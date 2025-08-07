AZAL стал чаще летать по международным направлениям

Авиакомпания Azerbaijan Airlines (AZAL) увеличила количество полетов по международным направлениям более чем в 20 иностранных городов – Лондон, Милан и другие.

В зимнем расписании азербайджанской авиакомпании AZAL, которая является частью AZCON Holding, появилось большее количество рейсов по направлению в европейские города, Ближний Восток и в Азию, сообщили представители Azerbaijan Airlines.

Среди часто повторяющихся рейсов – Милан, Мумбаи, Дели (по 7 рейсов в неделю), Барселона, Лондон (по 4 в неделю), Бишкек, Душанбе, Мале и Пекин (по 3 рейса в неделю) и другие.

Увеличение количества международных рейсов осуществляется в рамках стратегии AZAL по гибкой адаптации в условиях изменения рынка и с целью укрепления позиций Азербайджана как важного транспортного узла на стыке Европы и Азии.

Кроме того, увеличение количества и частоты полетов через международный аэропорт Гейдар Алиев повышает его значение как удобного узлового пункта для пассажиров.

AZAL ставит перед собой цель сделать еще более комфортными поездки как для деловых, так и для туристических целей в конкурентноспособных условиях.