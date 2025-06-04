Авиалайнеры Wizz Air начали летать между Габалой и Абу-Даби

В Азербайджане появился новый авиарейс венгерского лоукостера Wizz Air – его дочерняя авиакомпания Wizz Air Abu Dhabi начала выполнять прямые рейсы между Габалой и Абу-Даби.

У жителей Азербайджана и его гостей появилась возможность за весьма скромные деньги совершить авиаперелет по маршруту Габала – Абу-Даби (ОАЭ), прямые беспосадочные авиарейсы в столицу Объединенных Арабских Эмиратов начала выполнять дочерняя компания венгерского лоукостера Wizz Air Abu Dhabi.

Это - первый прямой рейс из Габалы, который выполняет бюджетный авиаперевозчик: ранее рейсы лоукостера выполнялись только из Баку, передает Trend.

Рейсы выполняются три раза в неделю - по вторникам, четвергам и субботам, а стоимость билетов в одну сторону стартует от $24,99, купить их можно на официальном сайте авиакомпании и через мобильное приложение.

Новый авиарейс безусловно будет востребован не только жителями севера Азербайджана, но и многочисленными туристами, охотно посещающими этот регион, в том числе – из ОАЭ. Новый маршрут не только улучшит транспортную доступность региона, но и поддержит в нем развитие туризма и культурного обмена между Азербайджаном и ОАЭ, отметили в компании.