АТОР: Абхазия примет до 2 млн туристов в 2025 году

Гагра
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
По прогнозам АТОР, отдых в Абхазии выберут около 2 млн туристов по итогам 2025 года. Рост потока путешественников составит 30%.

Туристический поток в Абхазию может вырасти до 2 млн человек по итогам 2025 года, что на 30% больше показателей 2024 года, рассказал журналистам вице-президент АТОР Сергей Ромашкин.

Он передал, в 2024 году отдых в Абхазии выбрали порядка 1,5 млн путешественников.

"Это отличный рост. Для сравнения, у многих российских направлений увеличение турпотока составляет не более 10%"

- Сергей Ромашкин

Он также отметил в разговоре с изданием Sputnik, что курортный сезон в Абхазии длится дольше, чем, например, на Кубани. Помимо этого, море в республике теплее за счет особенностей климата и географического расположения.

