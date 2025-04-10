Открылась продажа билетов на туристический поезд "Рица" в Абхазию

Билеты на туристический поезд "Рица" из России в Абхазию стали доступны для покупки. Он отправится по маршруту из Москвы 11 октября.

Продажа билетов на туристический поезд "Рица" в Абхазию открылась, оповестили в РЖД

Рейс отправится из Москвы 11 октября и на следующий день – из Воронежа. Путешествие продлится целую неделю и охватит живописные места на черноморском побережье как России, так и Абхазии.

Пассажиры смогут посетить наиболее известные достопримечательности Абхазии – Юпшарский каньон, озеро Рица, Новоафонский монастырь и ботанический сад в Сухуме.

Напомним, что турпоезд "Рица" совершил первый рейс в Абхазию два года назад. После этого он совершил еще три путешествия в республику.