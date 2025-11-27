Ашхабад принял заседание Комиссии по охране водных биоресурсов Каспия

Страны Каспийского региона провели встречу в Ашхабаде. На ней обсуждался вопрос рационального использования и управления совместными ресурсами.

В Ашхабаде на этой неделе прошло 9-е заседание Комиссии по охране водных биоресурсов Каспийского моря, их рациональному использованию и управлению совместными ресурсами.

Во встрече, проходившей 24-26 ноября, приняли участие представители пяти стран – России, Азербайджана, Казахстана, Туркменистана и Ирана.

Стороны поговорили об исполнении предыдущих решений Комиссии, рыбохозяйственных квотах, использованных в 2024 году, программах по восстановлению рыбных запасов и мероприятиях по охране водных биоресурсов.

На заседании также был рассмотрен текущий статус водных биоресурсов Каспийского моря, оценены изменения биомассы видов и экологические риски. Участники встречи также утвердили совместные рыбохозяйственные квоты на 2026 год, оценили деятельность рабочих групп Комиссии и определили направления дальнейшей работы.