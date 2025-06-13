Яшар Гюлер проинспектирует войска на границе с Ираном

Министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер направился в инспекционную поездку на границу с Ираном, в планах главы оборонного ведомства – проверка боеготовности турецких пограничников.

Министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер сегодня проинспектирует воинские части страны, дислоцированные вдоль турецко-иранской границы в турецкой провинции Ван, сообщили в оборонном ведомстве Турции.

В ходе поездки главу оборонного ведомства страны сопровождают представители командования Вооруженных сил Турции, передает АЗЕРТАДЖ.

Напомним, ранее мы писали о том, что сразу после израильской атаки на Иран высшее руководство Турции провело экстренное совещание по израильским ударам по Ирану, по итогам которого выработало свое видение их возможных последствий и приняло соответствующие меры безопасности, стало известно по итогам совещания с министром национальной обороны Яшаром Гюлером, начальником генштаба страны генералом Метином Гюраком и главой разведки Ибрагимом Калыном, сообщил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.

Глава турецкого внешнеполитического ведомства призвал Израиль немедленно отказаться от своей стратегии дестабилизации региона, подчеркнув, что действия Тель-Авива, приведшие к гуманитарной катастрофе в Газе, уже дестабилизировали Ливан, Сирию и теперь затронули Иран.