Армия Израиля нанесла удары по объектам Хезболлы

© Фото: ЦАХАЛ
Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила об ударах по объектам "Хезболла", расположенным в Ливане.

В ЦАХАЛ сообщили о нанесении новых авиаударов со стороны израильских ВВС по военным объектам шиитской организации "Хезболла", которые находятся в Ливане. Это сообщение дала официальная пресс-служба армии.

Удары были нанесены по военному инфраструктурному объекту  специального подразделения "Радван", расположенному на юге Ливана (Джебель-Резлан). 

Кроме того, удары были нанесены точечно по остальным объектам Хезболлы по всей территории южного Ливана – Аит-эш-Шааб, Эль-Хиям и другим.

