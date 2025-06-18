Вестник Кавказа

Армения запретила партию российского мороженого

Римское мороженое
© Фото: Ильяс Геннед/ “Вестник Кавказа“
Под временный запрет в Армении попала партия российского мороженного марки "Коровка". Оказалось, что она не соответствует требуемым нормам.

В Армении введен временный запрет на ввоз партии мороженого "Ванильное шоколадно-сливочное эскимо пломбир в глазури" торговой марки "Коровка". Он начнет действовать с сегодняшнего дня, рассказали в Инспекционном органе по безопасности пищевых продуктов страны.

Запрет касается продукции, изготовленной 7 марта 2025 года, и исключительно импорта, осуществленного после 2 июля. Продукция, ввезенная до этого, под ограничение не попадает.

Решение было принято на основании оценки рисков, связанных с безопасностью этой партии. Согласно результатам лабораторного исследования, в ней превышает норму показатель бактерий группы кишечной палочки.

Ведомство выдало предписание об изъятии мороженого с рынка, запрете ее реализации, а также об обязательной утилизации.

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