Армения в полтора раза сократила экспорт товаров

По данным статкома Армении, страна за первое полугодие больше чем наполовину, на 52,8%, сократила экспорт своих товаров. Почти на столько же упали и общий внешнеторговый оборот республики.

Внешнеторговый оборот Армении за прошлое полугодие сократился на 45% в годовом выражении, в том числе экспорт - на 52,8%, сообщает статистический комитет республики.

"Внешнеторговый оборот Армении в январе-июне 2025 года составил $9,66 млрд, сократившись по сравнению первым полугодием 2024 года на 45%. Экспорт достиг $3,75 млрд, уменьшившись на 52,8%, а импорт - $5,91 млрд, показав спад в 38,6%"

- статком Армении

Падает в стране и объем производства промышленной продукции – он сократился на 12,1%, до $3,3 млрд, передает РИА Новости.

А вот показатель экономической активности продемонстрировал рост на 6,3% - это следствие роста строительства на 18,8%, сферы услуг (9,8%) и торговли (3,9%).

Неплохой рост, на 7,3%, показали и армянские аграрии, вырастившие сельхозпродукции более чем на $823,2 млн.

Потребительская инфляция в стране за полугодие составила 3,1%, говорится в сообщении.

Напомним, ранее мы писали о том, что эскалация конфликта на Ближнем Востоке привела к сложностям с экспортом и импортом товаров у Армении. Часть армянских грузов застряла в порту Бендер-Аббас и дорогах Ирана, рассказал глава Минэкономики страны Геворг Папоян.