Армения испытывает сложности в торговле из-за конфликта Ирана и Израиля

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке привела к сложностям с экспортом и импортом товаров у Армении. Часть армянских грузов застряла в порту Бендер-Аббас и дорогах Ирана.

Армения стала испытывать сложности с экспортом и импортом товаров из-за эскалации конфликта Ирана и Израиля, рассказал глава Минэкономики страны Геворг Папоян.

"У нас есть сложности и с импортом, и с экспортом, причем как в Иран, и через его территорию. Это факторы, которые находятся практически вне нашего управления, но надеемся, что конфликт будет урегулирован, и мы сможем провозить грузы через Иран, как и раньше"

- Геворг Папоян

Он подчеркнул, что из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке часть армянских грузов застряла в порту Бендер-Аббас и на дорогах в Иране.

Напомним, что конфликт между странами обострился в ночь на 13 июня. Тогда израильские ВВС нанесли масштабные ракетные удары по ядерным и военным объектам Ирана.