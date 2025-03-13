Армения проведет серию заседаний по реформе Конституции

В скором времени Совет по реформам Конституции Армении проведет несколько заседаний. Об этом пишут местные СМИ.

Совет по реформам Конституции Армении проведет серию заседаний, посвященных разработке новой редакции Основного закона страны. Они состоятся в ближайшее время, сообщили армянские СМИ.

По их данным, первое заседание Совета состоялось несколько недель назад после длительного перерыва.

Напомним, что в феврале этого года премьер-министр Армении Никол Пашинян обратился к гражданам и подчеркнул важность проведения всенародного референдума для утверждения новой Конституции.

Завершение разработки текста закона планируется до проведения парламентских выборов в 2026 году.