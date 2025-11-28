Вестник Кавказа

Армения опубликовала архив переговорных документов по армяно-азербайджанскому конфликту

Кабмин Армении обнародовал материалы переговорного процесса по урегулированию армяно-азербайджанского конфликта до 2020 года.

Правительство Армении рассекретило документы, служившие основой для переговоров по армяно-азербайджанскому конфликту в период до 2020 года.

Этот шаг был предпринят после того, как премьер-министр Никол Пашинян в начале ноября пообещал обнародовать документы в ответ на многочисленные призывы оппозиционно настроенных сил.

В опубликованном пакете из 13 документов представлены ключевые материалы переговорного процесса по урегулированию армяно-азербайджанского конфликта за разные годы:

  • Предложения МГ ОБСЕ (2016 г.) 2019 г.
  • Заявления кандидата в премьер-министры Республики Армения Сержа Саргсяна в Национальном Собрании
  • Краковский документ
  • Письмо Сержа Саргсяна Владимиру Путину
  • Предложения МГ ОБСЕ от 2016 года
  • Пакет предложений России
  • Казанский документ
  • Мадридские принципы
  • Вариант обмена Мегри и Карабаха
  • Комплексные предложения МГ ОБСЕ
  • Заявление действующего председателя ОБСЕ в рамках Лиссабонского саммита
  • Заявление Будапештского саммита
  • Резолюции Совета Безопасности ООН
