Армения опубликовала архив переговорных документов по армяно-азербайджанскому конфликту

Правительство Армении рассекретило документы, служившие основой для переговоров по армяно-азербайджанскому конфликту в период до 2020 года.
Этот шаг был предпринят после того, как премьер-министр Никол Пашинян в начале ноября пообещал обнародовать документы в ответ на многочисленные призывы оппозиционно настроенных сил.
В опубликованном пакете из 13 документов представлены ключевые материалы переговорного процесса по урегулированию армяно-азербайджанского конфликта за разные годы:
- Предложения МГ ОБСЕ (2016 г.) 2019 г.
- Заявления кандидата в премьер-министры Республики Армения Сержа Саргсяна в Национальном Собрании
- Краковский документ
- Письмо Сержа Саргсяна Владимиру Путину
- Предложения МГ ОБСЕ от 2016 года
- Пакет предложений России
- Казанский документ
- Мадридские принципы
- Вариант обмена Мегри и Карабаха
- Комплексные предложения МГ ОБСЕ
- Заявление действующего председателя ОБСЕ в рамках Лиссабонского саммита
- Заявление Будапештского саммита
- Резолюции Совета Безопасности ООН