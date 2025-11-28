Армения опубликовала архив переговорных документов по армяно-азербайджанскому конфликту

Кабмин Армении обнародовал материалы переговорного процесса по урегулированию армяно-азербайджанского конфликта до 2020 года.

Правительство Армении рассекретило документы, служившие основой для переговоров по армяно-азербайджанскому конфликту в период до 2020 года.

Этот шаг был предпринят после того, как премьер-министр Никол Пашинян в начале ноября пообещал обнародовать документы в ответ на многочисленные призывы оппозиционно настроенных сил.

В опубликованном пакете из 13 документов представлены ключевые материалы переговорного процесса по урегулированию армяно-азербайджанского конфликта за разные годы: