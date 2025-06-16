Армения намерена стать членом ШОС

Власти Армении объявили о желании присоединиться к ШОС. В настоящее время членами организации, которая в прошлом месяце отметила свое 24-летие, являются 10 стран.

Армения хочет стать членом Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Об этом сказано в сообщении, распространенном 3 июля МИД республики.

"Разделяя основополагающие принципы Шанхайской организации сотрудничества, а именно территориальную целостность, неприменение силы и нерушимость границ, Республика Армения выразила желание стать членом ШОС"

– внешнеполитическое ведомство РА

ШОС была основана в 2001 году. На сегодняшний день организация состоит из 10 стран – Беларуси, Индии, Ирана, Казахстана, Кыргызстана, Китая, Пакистана, России, Таджикистана и Узбекистана. Статус наблюдателя ШОС ранее запросили пять стран, включая Азербайджан и Армению.