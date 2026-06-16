Армения начнет выходить в интернет через Азербайджан

Крупнейшие компании-провайдеры Азербайджана и Армении AzerTelecom и Telecom Armenia подписали соглашение об обеспечении международного интернет-соединения Армении через территорию Азербайджана.

Крупнейшие компании интернет-провайдеры Азербайджана AzerTelecom и Армении Telecom Armenia заключили двустороннее соглашение, предусматривающее передачу и поставку транзитного интернета через территории двух стран на коммерческой основе.

В рамках достигнутых договоренностей ведущий магистральный интернет-оператор региона AzerTelecom, входящий в Azerconnect Group - часть международной группы компаний NEQSOL Holding и реализующий трансконтинентальный проект "Цифровой Шелковый путь", расширит географию поставок интернет-трафика и обеспечит его транзит в направлении Армении через свою инфраструктуру.

Соглашение направлено на содействие диверсификации маршрутов связи в регионе, повышение надежности телекоммуникационных сетей и развитие сотрудничества в сфере телекоммуникаций, сообщили в ОАО Telecom Armenia.

Документ крайне важен для ведущего армянского транзитного оператора – он расширяет число стран и географию поставки международного интернет-трафика, обеспечивая его надежный транзит через собственную инфраструктуру.

Сейчас компания предоставляет услуги мобильного и фиксированного интернета, цифрового телевидения, мобильной и фиксированной телефонной связи на всей территории страны, она занимает лидирующие позиции в сфере телекоммуникаций и информационных технологий.

Сочетая богатый опыт и современные технологии, благодаря чему компания обновила и модернизировала свою сеть DWDM и обеспечила своим корпоративным и индивидуальным клиентам надежные и инновационные услуги с доступом к ближневосточному рынку транзитной связи и интернет-продаж, за короткий период она стала одной из крупнейших компаний-экспортеров интернета в регионе.

В целом подобные соглашения способствуют диверсификации маршрутов связи в регионе, повышению надежности телекоммуникационных сетей, а также развитию сотрудничества в сфере телекоммуникаций, подтвердили и в Азербайджане.

Новая связь между Азербайджаном и Арменией

Экономист Ровшан Ибрагимов в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" выразил уверенность в постепенном наращивании экономических контактов Азербайджана с Арменией по самым разным направлениям.

"В настоящее время экономические отношения между Азербайджаном и Арменией формируются фактически с нуля, и происходит это в соответствии с функциональными теориями экономики, по модели spillover, то есть установление контактов в разных технологических сферах, не связанных друг с другом. Стороны начали с торговли нефтепродуктами, которые Азербайджан поставляет в Армению, и продолжают теперь в сфере интернет-услуг. Таким образом, они ищут точки взаимодействия, где возможно наладить сотрудничество уже сейчас, пока не подписан мирный договор, и без каких-либо серьезных рисков для обеих сторон, без разногласий и потенциально негативной реакции общества", - прежде всего сказал он.

"Формирование общей коммуникационной сети, с одной стороны, соответствует модели spillover, а с другой стороны, весьма значимо с точки зрения развития взаимосвязей Азербайджана с Арменией. Важны последствия этих взаимосвязей: по мере наращивания экономических отношений увеличивает взаимозависимость экономик, что уменьшает вероятность новых конфликтов между государствами. Текущее соглашение больше в интересах Армении, поскольку так республика получает возможность использовать коммуникационную инфраструктуру Азербайджана и, следовательно, диверсифицировать свои интернет-связи. В перспективе возможно трехстороннее соглашение Азербайджана и Армении с Грузией об объединение сетей", - продолжил Ровшан Ибрагимов.

"Постепенно модель spillover будет приводить к установлению экономических контактов по все большему числу направлений. К примеру, это может быть сотрудничество в почтовой доставке. Стоит ожидать роста интенсивности экспорта-импорта и диверсификации продукции, которую обе стороны могут приобретать. В среднесрочной перспективе это будет зависеть от того, как будет формироваться транспортная инфраструктура между странами. Все-таки именно транспортная инфраструктура значима для формирования активных экономических контактов. Но кроме того, может быть открыто сотрудничество во вопросам окружающей среды и другим аспектам сосуществования двух стран на Южном Кавказе", - отметил экономист.