Армения будет платить пенсии из кешбэка?

Армения изобрела новый способ социального обеспечения пенсионеров – они будут получать надбавки за счет расширения механизмов кешбэка, сообщил сегодня министр труда и социальных вопросов республики Нарек Мкртчян.

Пенсии армянских пенсионеров все же вырастут – в этом властям страны поможет расширение механизмов постоплаты, сообщил сегодня министр труда и социальных вопросов республики Нарек Мкртчян.

В ходе обсуждения годового отчета "Об исполнении Государственного бюджета Армении в 2024 году" министр признался: других вариантов у страны попросту нет, и единственный вариант - повысить пенсии за счет кешбэка, передает NEWS.am.

"Целью правительства сейчас является развитие института постоплаты. Повышение пенсий, помимо всего прочего, планируется осуществить и за счет применения данного механизм. Процент кешбэка уже увеличился с 10 до 12%. Мы постараемся увеличить пенсии, введя в оборот механизм постоплаты"

- Нарек Мкртчян

Сейчас минимальная продовольственная корзина превышает минимальный размер пенсии в стране почти на 10%, а число участников программы постоянно растет, что позволит покрыть образовавшийся дефицит, уверен министр.

Стимуляция участников программы позволит покрыть его, невзирая на имевшийся изначально скепсис, добавил Мкртчян.