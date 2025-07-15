Армянские экологи встревожены загрязнением реки Дебед

Ахталинский горно-обогатительный комбинат в Лорийской области Армении отравляет реку Дебед, впадающую в Куру, отходами, утекающими по трубе от комбината к хвостохранилищу: инспекция отправила материалы в СК Армении.

Армянские экологи бьют тревогу – два дня назад в инспекцию охраны природы и недр Армении поступил сигнал о том, что в воды реки Дебед, протекающей по территории Армении и Грузии и впадающую в реку Храми, являющейся правым притоком Куры, попадают отходы Ахталинского горно-обогатительного комбината, сообщает министерство окружающей среды страны.

Инспекторы Лорийской и Тавушской областей проверили сигнал и выяснили: факт подтвердился, а причиной загрязнения водоема стали проблемы с трубой, ведущей из Ахталинского горно-обогатительного комбината в хвостохранилище "Наатак", передает Sputnik Армения.

Специалисты инспекционного органа охраны природы и недр Армении обратились в Следственный комитет Армении по данному факту с просьбой принять экстренные меры к предприятию, несущему потенциальную экологическую катастрофу не только жителям городов Алаверди и Ахтала, а также сел Дсех, Одзун и включенных в список Всемирного наследия Санаин и Ахпат, через которые протекает река, но и жителям соседней Грузии.

В качестве аргументов следователям предоставлены пробы воды и почвы, взятые на месте инцидента и на разных участках реки, говорится в сообщении.