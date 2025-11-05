Вестник Кавказа

Армянская авиакомпания соединит Ереван и Батуми

самолет
© Фото: сайт авиакомпании FlyOne Armenia
Самолеты авиаперевозчика FlyOne Armenia начнут летать из Еревана в Батуми. Первый рейс должен состояться в следующем году.

Армянская авиакомпания FlyOne Armenia запустит рейс ЕреванБатуми. Об этом рассказали в пресс-службе авиаперевозчика.

Первый полет по данному направлению состоится весной следующего года.

"Авиакомпания FlyOne Armenia с 25 мая 2026 года будет выполнять рейсы по маршруту Ереван-Батуми-Ереван"

– пресс-служба авиакомпании

Планируется, что полеты между армянской столицей и грузинским курортом будут совершаться три раза в неделю – по понедельникам, средам и субботам.

