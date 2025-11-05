Армянская авиакомпания соединит Ереван и Батуми

Самолеты авиаперевозчика FlyOne Armenia начнут летать из Еревана в Батуми. Первый рейс должен состояться в следующем году.
Армянская авиакомпания FlyOne Armenia запустит рейс Ереван – Батуми. Об этом рассказали в пресс-службе авиаперевозчика.
Первый полет по данному направлению состоится весной следующего года.
"Авиакомпания FlyOne Armenia с 25 мая 2026 года будет выполнять рейсы по маршруту Ереван-Батуми-Ереван"
– пресс-служба авиакомпании
Планируется, что полеты между армянской столицей и грузинским курортом будут совершаться три раза в неделю – по понедельникам, средам и субботам.