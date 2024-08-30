"Араз-Нахчыван" и "Пюник" стартовали во 2-м раунде квалификации Лиги Конференций с побед

Сегодня проходят встречи 2-го раунда квалификации Лиги Конференций. Свои матчи уже провели азербайджанский клуб "Араз-Нахчыван" и армянские "Пюник" и "Арарат-Армения".

В четверг, 24 июля, стартовал 2-й квалификационный раунд Лиги Конференций сезона 2025/26.

В Баку состоялась встреча азербайджанского клуба "Араз-Нахчыван" и греческого "Ариса".

Счет на 66-й минуте открыл нападающий гостей Лорен Морон. На 75-й минуте форвард хозяев Фелипе Силва сделал счет равным, а буквально через 3 минуты полузащитник азербайджанской команды Патрик Андраде отправил второй мяч в сетку ворот "Ариса", установив тем самым окончательный результат – 2:1.

Два армянских клуба принимали сегодня своих соперников в Ереване.

Армянский "Пюник" встречался с венгерским "Дьором". Победу со счетом 2:1 одержали хозяева. У "Пюника" голами отметились нападающий Мариус Нубисси (22-я минута, с пенальти) и полузащитник Даниил Куликов (66-я). Гости ответили лишь одним – на 78-й минуте мяч в свои ворота срезал защитник "Пюника" Александар Милькович.

Также уже завершилась встреча "Арарата-Армения" с румынским клубом "Университатя Клуж". Команды сыграли вничью со счетом 0:0.

Напомним, ответные матчи данной стадии пройдут 31 июля.