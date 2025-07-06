Анкара поблагодарила Москву за поддержку во время попытки госпереворота

Попытка переворота в Турции произошла девять лет назад. После тех событий в стране учредили день демократии и национального единства, который ежегодно отмечается 15 июля.

Посол Турции в России Танжу Бильгич выразил благодарность России за то, что она поддержала его страну в ходе попытки переворотки, произошедшей в июле 2016 года.

Он отметил, что РФ была в числе первых стран, которые своевременно распознали угрозу FETO (группировка Фетхуллы Гюлена, признана в Турции террористической – прим. ред.) и приняли соответствующие меры.

Она также была в первых рядах государств, незамедлительно осудивших попытку переворота 15 июля и поддержавших нашу страну. В связи с этим, я хочу еще раз выразить благодарность Российской Федерации и российским властям"

– турецкий дипломат

Напомним, в ночь с 15 на 16 июля 2016 года в Турции была предпринята попытка переворота. Ее организовала группа военных. В результате тех событий погибли свыше 200 человек, примерно 3 тыс были ранены. После тих событий президент страны Реджеп Тайип Эрдоган провозгласил 15 июля днем демократии и национального единства.