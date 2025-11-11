Вестник Кавказа

Анкара планирует отдать строительство второй АЭС компании из США – СМИ

Анкара рассматривает несколько иностранных компаний для строительства второй АЭС в Турции, приоритет в настоящий момент отдается США.

Турция пока не определилась с иностранным исполнителем проекта второй АЭС, однако чаша весов склоняется в пользу США, передает издание Ekonomim. 

Анкара также рассматривает несколько компаний из Южной Кореи, Китая, Канады и России. Власти страны ранее заключили договоренности с канадской компанией AtkinsRealis, однако окончатетельно будущее АЭС прояснится в следующем году. 

Отметим, что вторую в истории страны АЭС планируется построить в Синопе. Также Анкара намерена возвести объект во Фракии. 

Напомним, что в следующем году должен состояться ввод первого энергоблока станции "Аккую" в Турции, которую строит "Росатом".

