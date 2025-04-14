Анкара опровергла волну миграции из Ирана

В Турции отреагировали на сообщения о волне миграции из Ирана. В МВД сказали, что на границе интенсивность не наблюдается.

Центр по борьбе с дезинформацией при Управлении по коммуникациям Администрации президента Турции прокомментировало новость о якобы нелегальной миграции на ирано-турецкой границе на фоне атак Израиля.

В ведомстве опровергли данную информацию, заявив, что границы Турции находятся в безопасности. Там добавили, что СМИ и социальные сети в целях дезинформации стали распространять сообщения о начале миграционных волн из Исламской Республики.

«Утверждение о том, что началась волна миграции из Ирана в Турцию, распространенное некоторыми группами на цифровых медиаканалах, не соответствует действительности»

- Центр по борьбе с дезинформацией

Стабильность на границе подтверждает и министерство иностранных дел страны, где сообщили, что интенсивности миграции на границе с Исламской Республикой не наблюдается.