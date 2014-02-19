Английский финал Лиги Европы остался за "Тоттенхэмом"

В Бильбао прошел финал Лиги Европы. Трофей достался "Тоттенхэму". Английская команда впервые за 41 год выиграла европейский кубок.

В испанском городе "Бильбао" состоялся финальный матч Лиги Европы, в котором встретились две английские команды – лондонский "Тоттенхэм" и "Манчестер Юнайтед".

Победу со счетом 1:0 одержал клуб из Лондона. Единственный гол в этой встрече был забит в первом тайме, на 42-й минуте. Его автором стал полузащитник "шпор" Бреннан Джонсон.

Таким образом, еврокубковый трофей впервые за 41 год достался "Тоттенхэму". Последнее достижение на европейской арене было зафиксировано в 1984 году, когда "шпоры" завоевали Кубок УЕФА.

Стоит добавить, что благодаря победе в Лиге Европы "Тоттенхэм" получил право выступать в Лиге чемпионов в следующем сезоне. При этом в чемпионате Англии клуб оказался на 17-м месте.