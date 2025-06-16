Американские чиновники не будут участвовать в переговорах с Ираном

Лидер США отказался отправлять чиновников на встречу с Ираном. Очередной раунд ирано-американских переговоров должен был пройти в конце прошлой недели, однако из-за усиления напряженности на Ближнем Востоке он был отменен.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп решил не отправлять чиновников на переговоры с Ираном. Об этом рассказали 17 июня неназванные источники, передает телеканал CNN.

"Трамп на данный момент отказался от идеи отправки высокопоставленных чиновников во взаимно согласованное место на Ближнем Востоке для встречи с иранцами и попытки прийти к сделке"

– источники

Ранее сегодня стало известно, что Трамп обратился к иранским властям с требованием безоговорочной капитуляции.

По словам представителей администрации США, пожелавших остаться неизвестными, глава Белого дома всерьез рассматривает возможность вступления в конфликт между Ираном и Израилем, а также атаки на ядерные объекты Исламской республики.

Напомним, шестой раунд ирано-американских переговоров должен был состояться в минувшие выходные, однако из-за обострения ирано-израильского конфликта он был отменен.