Алтай и Иран запускают авиасообщение

Опубликовано: 3:05, 26 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Добраться из Республики Алтая в Иран и обратно станет проще после запуска в аэропорту Горно-Алтайска международного терминала. Завершение работ запланировано на весну 2024 года.

После открытия авиарейсов в аэропорту Горно-Алтайска Алтай и Иран свяжут прямые авиаперевозки, сообщил глава Алтая Олег Хорохордин.

Глава региона отметил, что договоренность о налаживании авиасообщения с Ираном была достигнута во время переговоров с послом Ирана в России Каземом Джалали.

"Основная география рейсов будет включать в себя страны СНГ, а также Китай и Монголию, сегодня с послом Ирана мы тоже договорились о взаимных авиарейсах"

– Олег Хорохордин

Глава региона подчеркнул, что начало работ по возведению международного терминала запланировано на весну 2024 года.