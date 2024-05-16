Сочи примет VK Fest 2024

В Сочи пройдет музыкальный фестиваль VK Fest 2024. Выступят Звери, Cream Soda, Ramil', Andro, Elman, Toni и другие исполнители.

VK Fest 2024, который состоится в июне в уПарке науки и искусства в Сочи. Кроме того, посетителей ждут интересные лекции, увлекательные квесты, ярмарка сувениров и многое другое. VK Fest 2024 обещает стать настоящим праздником для всех членов семьи - здесь найдется развлечение на любой вкус и возраст.

«15 июня Парк науки и искусства «Сириус» в Сочи станет площадкой проведения крупнейшего музыкального мероприятия России VK Fest 2024. Как сообщают организаторы, в этом году на фестивале выступят Звери, Cream Soda, Ramil', Andro, Elman, Toni, Mona, Валя Карнавал, Юля Паршута и другие исполнители»

– пресс-служба фестиваля

Отметим, что будущее мероприятие – это настоящий праздник для всех, кто ценит музыку, искусство, креатив и общение. Гости мероприятия смогут окунуться в атмосферу невероятных выступлений звездных артистов, увидеть потрясающие шоу, поучаствовать в увлекательных мастер-классах и просто отлично провести время в кругу единомышленников.

Парк науки и искусства также был выбран в качестве площадки, так как это уникальное место, где сочетаются современные технологии, наука, образование и творчество.