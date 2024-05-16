Море на юге России прогрелось для купания

Уже в ближайшие выходные на юге России может открыться купальный сезон – температура воды в море на черноморском побережье Кавказа позволяет это, рассказали в центре погоды "Фобос".

Юг России практически готов к старту купального сезона, рассказал ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Только на черноморском побережье Кавказа уже в ближайшие выходные мы выйдем на уровень кондиции"

- Евгений Тишковец

Жаркая погода, установившаяся в южных регионах страны, сказывается и на температуре воды в Черном море - уже сейчас морская вода прогрелась до 18 градусов тепла, что вполне комфортно для купания – решение лишь за руководством морских курортов.

А вот вода в центре России пока прогрелась слабо – так, по прогнозам синоптиков, купальный сезон на водоемах столичного региона стартует лишь через пару недель, и то при условии, что дневные температуры воздуха будут превышать 20-градусную отметку и не будет дождей.