Дагестанские гиды победили в проекте "Лига экскурсоводов"

Экскурсоводы из Дагестана стали лучшими в проекте "Лига экскурсоводов". Также дагестанские гиды попали во всероссийскую книгу "Лучшие экскурсоводы страны".

"Лига экскурсоводов", проходившая в Москве, завершилась, названы победители форума в семи разных категориях.

Гиды из Дагестана были отмечены в нескольких номинациях. Они победили в категории "Детская экскурсия" и "Культурно-познавательная экскурсия", рассказали в минтуризма региона.

Кроме того, дагестанские гиды включены во всероссийскую книгу "Лучшие экскурсоводы страны".

Отметим, что в конкурсе участвовали 12 тыс российских экскурсоводов, до финала добрались 210 лучших гидов.