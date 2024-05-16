Вестник Кавказа

Дагестанские гиды победили в проекте "Лига экскурсоводов"

Дагестанские гиды победили в проекте "Лига экскурсоводов"
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Экскурсоводы из Дагестана стали лучшими в проекте "Лига экскурсоводов". Также дагестанские гиды попали во всероссийскую книгу "Лучшие экскурсоводы страны".

"Лига экскурсоводов", проходившая в Москве, завершилась, названы победители форума в семи разных категориях.

Гиды из Дагестана были отмечены в нескольких номинациях. Они победили в категории "Детская экскурсия" и "Культурно-познавательная экскурсия", рассказали в минтуризма региона.

Кроме того, дагестанские гиды включены во всероссийскую книгу "Лучшие экскурсоводы страны".

Отметим, что в конкурсе участвовали 12 тыс российских экскурсоводов, до финала добрались 210 лучших гидов.

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