Вестник Кавказа

Турция не будет отказываться от системы "все включено" в этом сезоне

Турция не будет отказываться от системы "все включено" в этом сезоне
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Турецкие отельеры не планируют уменьшить число гостиниц с системой "все включено" несмотря на заявления о ее экономически невыгодном аспекте.

Система "все включено" продолжит действовать на курортах Турции в нынешнем сезоне отпусков. Информацию об этом озвучили в Российском союзе туриндустрии.

Так по данным руководителя Coral Travel Марины Макарковой, компания не имеет в своем списке отелей, который отказались бы от этой системы. Она подчеркнула, что объекты туристического размещения также не стали сокращать количество блюд и напитков, то есть гости получат все в привычном объеме.

Представитель туркомпании Anex Виктория Худаева сообщила, что почти все их клиенты выбирают гостиницы с системой "все включено". Порядка 95% туристов выбирают отели с полным пансионатом.

"Отели с такой системой питания в Турции самые популярные и по многим направлениям считаются эталонными. В этом сезоне их точно не стало меньше. Подавляющее большинство наших отелей работают на all inclusive"

– Виктория Худаева

Подобное заявление сделал глава туроператора "Розовый слон" Алексан Мкртчян. По его данным, "все включено" – основное преимущество турецких отелей.

Как сообщил Мкртчян, отельеры Турции в диалоге с компанией регулярно говорили о том, что система выгодна и наиболее популярна у туристов.

По его словам, выступать против "все включено" могут владельцы уличного общепита, так как туристы предпочитают оставаться в отелях.

При этом есть и те путешественники, которые выбирают гостиницы только с завтраками.

В РТС ранее опубликовали информацию о том, что Турция внесла основной вклад в развитие системы "все включено". Благодаря республике список услуг с годами значительно расширился.

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