Сочинский аэропорт ждет этим летом 7 млн пассажиров

Авиагавань Сочи в период летних отпусков планирует принять туристический поток на уровне прошлого года. Таким образом, аэропорт курорта посетят не менее 7 млн человек.

Предстоящий летний сезон воздушный узел Сочи планирует провести на уровне прошлого года. Сообщается, что в нынешнем сезоне авиахаб намерен обслужить не менее 7 млн человек. Информацию об этом озвучили в пресс-службе ГК "Аэродинамика".

При этом отмечается, что большая часть рейсов будет совершаться по внутренним направлениям.

"В сезон летних отпусков (июнь—сентябрь) аэропорт Сочи планирует обслужить порядка 7 млн пассажиров (на уровне 2023 года), по 90 направлениям, из которых 64 — внутренних и 26 — международных. На данный момент поступили запросы на выполнение рейсов от 34 регулярных авиаперевозчиков, включая 12 иностранных"

– пресс-служба ГК "Аэродинамика"

Сообщается, что в нынешнем сезоне добавилось новое направление Сочи-Манама и возобновились полеты в Пхукет.

Кроме этого, авиагавань работает над тем, чтобы увеличить количество международных рейсов в азиатские страны, СНГ и на Ближний Восток.

Внутри страны планируется возобновить полеты по маршруту Сочи-Волгоград, а также возобновятся рейсы в Читу, Хабаровск, Улан-Удэ, Якутск и Благовещенск.