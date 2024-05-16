Вестник Кавказа

Узбекистан возглавил мировой рейтинг стран активно развивающих туризм - ВЭФ

самарканд
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Узбекистан стал страной активнее других развивающей экономику ради туризма. Он занял первое место в рейтинге Всемирного экономического форума.

Рейтинг стран по их вкладу в экономику составили эксперты Всемирного экономического форума.

Были проанализированы данные за пятилетний период 2019-2024 годы.

Узбекистан занял первое место в десятке стран мира которые в последние годы активнее всего развивают экономику для мирового рынка туризма. Также в топ-10 стран, развивающих экономику для туризма вошли Албания, Саудовская Аравия, Индонезия, ОАЭ, Египет, Сальвадор и три африканские страны.

Наибольший вклад в рынок туризма за пять лет внесли США, Испания, Япония, Франция, Австралия, Германия, Великобритания, Китай, Италия и Швейцария.

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