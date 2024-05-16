Роспотребнадзор проверяет воду в водоемах к началу летнего сезона

Этим летом в России будут работать более 2,6 тыс пляжей, на которых можно будет купаться. Роспотребнадзор взял пробы воды, исследовано уже свыше 3 тыс проб.

В Роспотребнадзоре рассказали, как идет подготовка к началу пляжного сезона в России. Тысячи пляжей в 2024 году будут открыты для купания.

"В текущем году в летний сезон планируются к открытию более 2,6 тыс пляжей, около 950 из них - в Республике Крым и Краснодарском крае"

– ведомство

На юге к приему гостей после всех проверок готовы на данный момент свыше 100 пляжных зон.

Пляжные территории в разных регионах России проверяют на безопасность - исследуются пробы воды и песка.

"К настоящему моменту уже исследовано 3,1 тыс проб воды из 1,9 тыс контрольных точек различных водоемов по санитарно-химическим, микробиологическим, паразитологическим и вирусологическим показателям. Кроме того, исследовано более 600 проб песка и гравия"

– Роспотребнадзор

Отметим, что море в Краснодарском крае быстро прогревается на фоне потепления, ожидается, что купаться можно будет уже в ближайшие выходные. На сегодня вода в море местам прогрелась до плюс 18-19 градусов.