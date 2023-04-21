Запрет на российский СПГ - по кому ударят новые санкции ЕС?

В Евросоюзе решили перед тем, как принимать очередной пакет санкций против России, подсчитать, по кому они ударят сильнее - по РФ или по ЕС. Основные опасения вызывает вопрос, связанный с запретом на поставки в Европу российского СПГ.

Запрет на импорт в Евросоюз российского сжиженного природного газа может войти в очередной санкционный пакет ЕС. До обсуждения вопроса Еврокомиссию просят оценить последствия запрета на СПГ, которые грозят Европе, сообщает агентство Reuters.

С запросом подсчитать негативные последствия для ЕС в ЕК обратились Франция, Германия и Бельгия. Страны ЕС хотят выяснить, не ударит ли запрет на СПГ из РФ по европейской экономике сильнее, чем по российской, рассказали Reuters дипломатические источники в Евросоюзе.

В настоящее время Европа разрабатывает 14-й пакета антироссийских санкций.