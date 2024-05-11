Лигу Хабиба могут закрыть из-за долгов

В лиге Хабиба Нумагомедова опровергли распространившуюся в сети информацию о закрытии из-за долгов. Сообщается, что в промоушен будет проводить бои.

Лига Eagle FC, основанная легендарным бойцом смешанных единоборств Хабибом Нурмагомедовым, оказалась в центре внимания после сообщений о блокировке счетов. Однако представители лиги опровергли эти данные, подчеркнув, что все финансовые обязательства были исполнены в срок.

"Долгов у промоушена нет, он не закрывается. Будут еще турниры"

– собеседник ТАСС.

Также он заверил, что лига будет проводить еще бои.

Отметим, что слухи о долгах Лиги Eagle FC вызвали бурные обсуждения в сообществе болельщиков и партнёров организации. Многие выразили свою поддержку и уверенность в профессионализме и честности руководства лиги, отметив высокий уровень организации турниров и заботу о бойцах.