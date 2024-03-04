Алиев обсудил с Токаевым мирный договор с Арменией

На переговорах президентов Азербайджана и Казахстана в числе прочих вопросов обсуждалось мирное соглашение Баку и Еревана, об этом заявил Ильхам Алиев по итогам встречи с Касым-Жомартом Токаевым.

Процесс продвижения к мирному договору между Азербайджаном и Арменией обсуждали сегодня на встрече в Баку Ильхам Алиев и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Об этом сообщил глава азербайджанского государства.

По его словам, в ходе встречи с Токаевым подробно рассматривалась ситуация в регионе.

"Я информировал Касым-Жомарта Кемелевича о процессе мирных переговоров между Азербайджаном и Арменией и выразил надежду, что этот процесс закончится подписанием мирного договора и переворачиванием этой тяжелой и черной страницы нашей истории"

– Ильхам Алиев

Азербайджанский президент подчеркнул, что Баку благодарен Астане за ее солидарность в деле восстановления суверенитета АР.

"И, конечно же, в Азербайджане, я думаю, все знают, что Казахстан – наш надежный друг и союзник"

– Ильхам Алиев

Напомним, ранее сегодня Токаев сообщил, что Ильхам Алиев совершит два визита в Казахстан в 2024 году. Президент РК отметил, что он сам также планирует второй визит в текущем году в Баку: он примет участие в неформальном саммите глав тюркских государств.