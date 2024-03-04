Ильхам Алиев дважды совершит визит в Казахстан – Токаев

Азербайджанский президент Ильхам Алиев в текущем году совершит два визита в Казахстан. Их анонсировал его казахстанский коллега Касым-Жомарт Токаев на совместной пресс-конференции в Баку.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев совершит две поездки в Казахстан в этом году, сообщил президент РК Касым-Жомарт Токаев, выступая на совместной пресс-конференции во время визита в Баку.

Глава государства констатировал, что контакты Баку и Астаны на высшем уровне в последнее время стали чаще, отметил, что это позитивный момент.

Токаев добавил, что 2024 год продолжит эту тенденцию.

"Мы ждем Вас как минимум дважды в Казахстане для участия в мероприятиях высокого международного уровня"

– Токаев

Президент Казахстана добавил, что он сам намерен в этом году совершить второй визит в Баку. Во время него Токаев примет участие в неформальном саммите глав тюркских государств.

Он указал на то, что такое взаимодействие несет большую пользу в деле упрочения стратегического партнерства Азербайджана и Казахстана, и даже союзничества Баку и Астаны.

"Когда мы говорим о стратегическом партнерстве, то это не просто красивая фраза или дипломатическая вежливость. На самом деле сама суть нашего сотрудничества говорит о стратегическом характере нашего взаимодействия"

– Токаев

Напомним, ранее сегодня в Баку состоялось второе заседание казахстанско-азербайджанского делового совета. Его участники подписали Меморандум о взаимопонимании между предпринимательскими организациями. Кроме того, азербайджанские бизнесмены пригласили казахстанских предпринимателей к участию в возрождении Карабаха.