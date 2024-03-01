Вестник Кавказа

Президент Казахстана прибыл в Баку

Президент Казахстана прибыл в Баку
© Фото: сайт президента Азербайджана
В Баку прилетел президент Казахстана. В аэропорту его встречали первый зампремьера АР и другие официальные лица. Затем состоялась официальная церемония встречи главы РК.

Самолет с казахстанским президентом Касым-Жомартом Токаевым на борту приземлился в международном аэропорту Гейдар Алиев в Баку. Глава государства прибыл в Азербайджан с официальным визитом.

В честь президента РК был выстроен почетный караул. Его встретили первый зампремьера Азербайджана Ягуб Эйюбов, замглавы МИД АР Самир Шарифов и другие официальные лица.

© Фото: сайт президента Азербайджана

Затем началась официальная церемония встречи. В честь Токаева на площади выстроился почетный караул. Там также развевались государственные флаги обоих государств. Главу государства встретил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Начальник почетного караула отдал рапорт казахстанскому лидеру. Тот в свою очередь приветствовал азербайджанских войнов. Руководители стран прошли перед почетным караулом, затем прозвучали гимны Азербайджана и Казахстана.

Президенты государств сделали официальное совместное фото, а потом начали встречу в узком формате.

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