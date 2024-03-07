Баку будет принимать более 2 млн тонн нефти из Казахстана

Азербайджан и Казахстан договорились о наращивании поставок нефти. Оно будет поэтапным. Также стороны договорились о транспортировке нефти по БТД.

В министерстве энергетики Казахстана сообщили о договоренности с Азербайджаном о поэтапном наращивании поставок казахстанской нефти.

В ведомстве напомнили, что в марте SOCAR и «КазМунайГаз» заключили соглашение о поэтапном увеличении объемов транзита казахстанской нефти через Азербайджан.

Отмечается, что Баку готов увеличить объемы по принятию нефти из Казахстана до 2,2 млн т в год. Стороны разработали дорожную карту по увеличению объемов транзита нефти.

Помимо этого, Азербайджан и Казахстан договорились о транспортировке нефти по Баку-Тбилиси-Джейхан в объеме 1,5 млн т в год.