Алиев обратился к Токаеву по случаю Дня Республики Казахстан

Пресс-служба азербайджанского лидера опубликовала письмо Ильхама Алиева казахстанскому президенту Касым-Жомарту Токаеву по случаю Дня Республики Казахстан. В письме Алиев рассказал о развитии азербайджано-казахстанского сотрудничества и передал Токаеву самые теплые пожелания в связи с праздником.

Глава Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в письменной форме поздравил сегодня казахстанского коллегу Касым-Жомарта Токаева с отмечаемым сегодня в РК главным государственным праздником – Днем Республики Казахстан.

В официальном письме Ильхам Алиев высказывает поздравления не только Касым-Жомарту Токаеву, но и всему казахстанскому народу, называя его братским для азербайджанцев, и отмечает значительные успехи Казахстана как в экономике, так и в социальной сфере, и во внешней политике. Президент Азербайджана отметил, что залогом этих успехов стала работа Токаева по реформированию экономических и политических процессов в РК.

"Общность историко-культурных корней наших народов является одним из ключевых факторов, обусловливающих сотрудничество между нашими государствами. Отношения между нашими братскими странами развиваются в духе взаимного доверия и глубокого уважения"

– Ильхам Алиев

Говоря об отношениях Азербайджана и Казахстана, он обратил внимание и на частоту контактов высшего руководства двух стран, и на ясное взаимопонимание между ними, что обеспечивает поступательное развитие связей республик во всех сферах, включая торговлю, энергетику, логистику, взаимные инвестиции, IT и культуру.

Также президент Азербайджана высоко оценил результаты своего государственного визита в Казахстан, совершенный на этой неделе.

"Результаты и договоренности, достигнутые во время моего недавнего государственного визита в Вашу братскую страну, и подписанные нами документы являются наглядным примером нашей непоколебимой воли и решимости к дальнейшему углублению двусторонних отношений"

– Ильхам Алиев

В завершение письма Ильхам Алиев пожелал Касым-Жомарту Токаеву здоровья и достижений на посту президента Казахстана, а казахстанцам – мирного неба и благополучной жизни.