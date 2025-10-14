Путин поздравил Токаева с главным государственным праздником Казахстана

Глава российского государства обратился к президенту Казахстана по случаю ключевого государственного праздника РК – Дня Республики, отметив успехи союзного России государства в социально-экономическом строительстве и внешнеполитической работе.

Российский президент Владимир Путин направил сегодня официальное поздравление казахстанскому коллеге Касым-Жомарту Токаеву по случаю Дня Республики Казахстан – ровно 35 лет назад, 25 октября 1990 года, была принята Декларация о государственном суверенитете Казахстана.

В своем поздравлении Владимир Путин подчеркнул настрой России на всестороннее развитие стратегических партнерских и союзнических связей с Казахстаном.

"Российско-казахстанские связи находятся на весьма высоком уровне. Наши государства успешно сотрудничают на различных направлениях, эффективно взаимодействуют в рамках СНГ, ЕврАзЭС, ОДКБ, ШОС и других многосторонних структур"

– Владимир Путин

В связи с этим российский лидер выразил ожидание, что запланированный на 12 ноября государственный визит Касым-Жомарта Токаева в Москву поспособствует реализации двусторонних планов на развитие сотрудничества.

Также Владимир Путин подчеркнул, что Казахстан не только уверенно чувствует себя в международном сообществе, но и активно развивает свою экономику и социальную сферу.

"Желаю Вам, уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич, крепкого здоровья и успехов, а всем гражданам Казахстана – благополучия и процветания"

– Владимир Путин

Отметим, что День Республики Казахстан, учрежденный еще в 1995 году, был восстановлен в статусе государственного праздники всего три года назад – с 2009 года по 2021 год он такого статуса не имел.