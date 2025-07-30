Академия тенниса для детей открылась на Кубани

Новое спортивное заведение для детей и юношества заработало в Краснодарском крае – детско-юношеская академия тенниса распахнула двери в Кореновске.

Молодые жители Кореновска теперь смогут открыть для себя мир большого тенниса – торжественное открытие детско-юношеской академии тенниса прошло в городе сегодня, рассказали в пресс-службе кубанской администрации.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев на церемонии открытия напомнил о хорошем развитии в регионе многих видов спорта, среди них самбо, гимнастика и футбол. По его словам, теперь выросла доступность и тенниса – к этому спорту пристрастились уже 8,5 тыс человек.

Глава региона подчеркнул, что академия и в целом спортивный комплекс станут гордостью для всей Кубани.

"Здесь для ребят созданы все условия, чтобы они реализовали свой потенциал и двигались к новым высотам"

– Кондратьев

В рамках академии будут действовать два корта. В здании предусмотрена вентиляция и система кондиционирования, а также системы пожаротушения и видеонаблюдения. В целях безопасности оно подключено к охранной сигнализации.

В административно-бытовом корпусе разместятся медкабинет, тренерская, раздевалка и душ, а также помещение для персонала.