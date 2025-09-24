Air Arabia связала Казань и Рас-эль-Хайму прямым рейсом

Рейсов между РФ и ОАЭ стало больше: первый прямой рейс между эмиратом Рас-эль-Хайма и Казанью совершил самолет перевозчика Air Arabia.

Бюджетная авиакомпания Air Arabia приступила к выполнению регулярных международных рейсов между Рас-эль-Хаймой и Казанью 4 ноября.

"Запуск нового направления между Рас-эль-Хаймой и Казанью укрепляет присутствие Air Arabia на российском рынке. Этот маршрут отражает нашу приверженность предоставлению доступных и надежных перелетов, а также поддерживает развитие Рас-эль-Хаймы как важного центра туризма и торговли"

– гендиректор Air Arabia Адель аль-Али

В компании уточнили, что рейсы на новом направлении будут выполняться каждый вторник.

Казань стала третьим городом РФ, откуда осуществляются авиарейсы в Рас-эль-Хайму. Также Air Arabia совершает вылеты из Москвы и Екатеринбурга.

Ожидается, что расширение маршрутной сети поможет увеличению российского турпотока в эмират.