"Ахмат" уступил на выезде "Рубину"

Грозненский "Ахмат" играл сегодня в гостях с казанским "Рубином" в рамках чемпионата России по футболу. Судьбу встречи решил мяч, забитый за 15 минут до конца основного времени.

В Казани 22 ноября прошел матч 16-го тура чемпионата России по футболу между "Рубином" и грозненским "Ахматом".

Победу со счетом 1:0 одержали хозяева. Единственный гол забил на 75-й минуте нападающий Мирлинд Даку.

Турнирная таблица

На данный момент "Рубин" с 23 очками располагается на 7-м месте в чемпионате России. "Ахмат" занимает 11-ю строчку, в активе грозненцев 16 очков.