Ангольский форвард "Ахмата" может получить паспорт России

Ангольский нападающий грозненского футбольного клуба "Ахмат" Эгаш Касинтура хочет получить российский паспорт. Об этом сообщил он сам.
Форвард, которому в конце октября исполнилось 28 лет, отметил, что это сильно упростило бы ему жизнь в России.
"Желание получить паспорт есть, это сильно упростит жизнь в России – в плане виз, документов, всей бюрократии. Сейчас многие вещи делать сложно. Что-то хочешь оформить – а у тебя нет доступа"
– Эгаш Касинтура
При этом он подчеркнул, что пока не подал документы на получение паспорта, передает Metaratings.
"Пока заявление не подал, потому что нужно соответствовать нескольким критериям. Я подхожу не по всем. Сейчас изменили закон: нужно прожить в стране по ВНЖ пять лет. Я живу в России десять лет, но по ВНЖ – только три-четыре. Значит, еще год-два ждать. Поэтому клуб ищет другие варианты – по другим основаниям, если получится. Пока ждем и смотрим, как все будет"
– ангольский нападающий
Напомним, минувшим летом Касинтура перешел в "Ахмат" из махачкалинского "Динамо". На данный момент он провел за грозненцев 13 матчей в чемпионате России, отметившись в них четырьмя забитыми мячами и двумя результативными передачами.