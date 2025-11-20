Ангольский форвард "Ахмата" может получить паспорт России

Эгаш Касинтура рассчитывает на получение российского паспорта. При этом форвард "Ахмата" подчеркнул, что пока не подал все документы, поскольку не соответствует нескольким критериям, необходимым для получения паспорта.

Ангольский нападающий грозненского футбольного клуба "Ахмат" Эгаш Касинтура хочет получить российский паспорт. Об этом сообщил он сам.

Форвард, которому в конце октября исполнилось 28 лет, отметил, что это сильно упростило бы ему жизнь в России.

"Желание получить паспорт есть, это сильно упростит жизнь в России – в плане виз, документов, всей бюрократии. Сейчас многие вещи делать сложно. Что-то хочешь оформить – а у тебя нет доступа"

– Эгаш Касинтура

При этом он подчеркнул, что пока не подал документы на получение паспорта, передает Metaratings.

"Пока заявление не подал, потому что нужно соответствовать нескольким критериям. Я подхожу не по всем. Сейчас изменили закон: нужно прожить в стране по ВНЖ пять лет. Я живу в России десять лет, но по ВНЖ – только три-четыре. Значит, еще год-два ждать. Поэтому клуб ищет другие варианты – по другим основаниям, если получится. Пока ждем и смотрим, как все будет"

– ангольский нападающий

Напомним, минувшим летом Касинтура перешел в "Ахмат" из махачкалинского "Динамо". На данный момент он провел за грозненцев 13 матчей в чемпионате России, отметившись в них четырьмя забитыми мячами и двумя результативными передачами.