Вестник Кавказа

"Ахмат" расстался с главным тренером Сторожуком

Александр Сторожук
© Фото: сайт футбольного клуба “Ахмат“
Наставник "Ахмата" Александр Сторожук ушел из команды спустя несколько месяцев после назначения. Под его руководством грозненцы не одержали ни одной победы.

Александр Сторожук покинул пост главного тренера футбольного клуба "Ахмат". Об этом сказано в сообщении, опубликованном на сайте грозненской команды.

Соглашение с 43-летним специалистом расторгнуто по обоюдному согласию.

К матчу 4-го тура чемпионата России против "Зенита" грозненцев будет готовить новый наставик. Его имя на данный момент неизвестно.

Сторожук стал тренером "Ахмата" в июне нынешнего года. Под его руководством команда из Грозного провела четыре матча во всех турнирах, потерпев в них поражения. В 3-м туре национального первенства "Ахмат" играл на выезде с махачкалинским "Динамо" и уступил со счетом 0:1.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
725 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Tакже по теме

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.