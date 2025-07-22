"Ахмат" расстался с главным тренером Сторожуком

Наставник "Ахмата" Александр Сторожук ушел из команды спустя несколько месяцев после назначения. Под его руководством грозненцы не одержали ни одной победы.

Александр Сторожук покинул пост главного тренера футбольного клуба "Ахмат". Об этом сказано в сообщении, опубликованном на сайте грозненской команды.

Соглашение с 43-летним специалистом расторгнуто по обоюдному согласию.

К матчу 4-го тура чемпионата России против "Зенита" грозненцев будет готовить новый наставик. Его имя на данный момент неизвестно.

Сторожук стал тренером "Ахмата" в июне нынешнего года. Под его руководством команда из Грозного провела четыре матча во всех турнирах, потерпев в них поражения. В 3-м туре национального первенства "Ахмат" играл на выезде с махачкалинским "Динамо" и уступил со счетом 0:1.