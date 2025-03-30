"Ахмат" расстался с Бернардом Беришей

Бернард Бериша покинул "Ахмат". В составе грозненского клуба игрок сборной Косово провел 8,5 лет.

Полузащитник сборной Косово Бернард Бериша ушел грозненского "Ахмата", информация об этом опубликована на официальном портале футбольного клуба.

В сообщении говорится, что трудовой контракт с Беришей был расторгнут по обоюдному согласию. В пресс-службе добавили, что игрок оставил яркий след в истории клуба из Грозного.

Там же подчеркнули, что косовар покинул "Ахмат" после 8,5 лет в клубе. В составе чеченской команды он отыграл 199 игр, в которых забил 28 мячей и отдал 23 голевых паса.

"Настоящий профессионал на поле, лидер, добрый и отзывчивый в жизни – таким запомнят полузащитника болельщики, для которых за эти годы Бернард стал любимцем и кумиром"

- ФК "Ахмат"

Стоит добавить, что Бериша до перехода в стан грозненской команды защищал цвета махачкалинского "Анжи".