"Ахмат" расстался с Бернардом Беришей

Полузащитник сборной Косово Бернард Бериша ушел грозненского "Ахмата", информация об этом опубликована на официальном портале футбольного клуба.
В сообщении говорится, что трудовой контракт с Беришей был расторгнут по обоюдному согласию. В пресс-службе добавили, что игрок оставил яркий след в истории клуба из Грозного.
Там же подчеркнули, что косовар покинул "Ахмат" после 8,5 лет в клубе. В составе чеченской команды он отыграл 199 игр, в которых забил 28 мячей и отдал 23 голевых паса.
"Настоящий профессионал на поле, лидер, добрый и отзывчивый в жизни – таким запомнят полузащитника болельщики, для которых за эти годы Бернард стал любимцем и кумиром"
- ФК "Ахмат"
Стоит добавить, что Бериша до перехода в стан грозненской команды защищал цвета махачкалинского "Анжи".