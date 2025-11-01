"Ахмат" попросил отменить красную карточку своему нападающему

Грозненский футбольный клуб "Ахмат" обратился в контрольно‑дисциплинарный комитет Российского футбольного союза с просьбой отменить красную карточку нападающему Георгию Мелкадзе. Соответствующую информацию подтвердил глава КДК Артур Григорьянц.
"Рассмотрим неподобающее поведение "Ахмата" в матче против "Балтики" за предупреждения пяти футболистов и удаление в составе одной команды. Рассмотрим удаление Мелкадзе. При этом мы получили письмо от "Ахмата" с просьбой об отмене красной карточки Георгию" – Артур Григорьянц
Встреча 14-го тура чемпионата России по футболу между "Балтикой" и "Ахматом" состоялась в Калининграде 2 ноября. Победу со счетом 2:0 одержали хозяева поля.
На 59‑й минуте грозненцы остались в меньшинстве в результате удаления форварда Георгий Мелкадзе.