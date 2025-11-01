Вестник Кавказа

"Ахмат" попросил отменить красную карточку своему нападающему

"Ахмат" попросил отменить красную карточку своему нападающему
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
КДК РФС рассмотрит просьбу "Ахмата" об отмене красной карточки Георгию Мелкадзе. Он был удален с поля в гостевом матче с "Балтикой" в минувшие выходные.

Грозненский футбольный клуб "Ахмат" обратился в контрольно‑дисциплинарный комитет Российского футбольного союза с просьбой отменить красную карточку нападающему Георгию Мелкадзе. Соответствующую информацию подтвердил глава КДК Артур Григорьянц.

"Рассмотрим неподобающее поведение "Ахмата" в матче против "Балтики" за предупреждения пяти футболистов и удаление в составе одной команды. Рассмотрим удаление Мелкадзе. При этом мы получили письмо от "Ахмата" с просьбой об отмене красной карточки Георгию" – Артур Григорьянц

Встреча 14-го тура чемпионата России по футболу между "Балтикой" и "Ахматом" состоялась в Калининграде 2 ноября. Победу со счетом 2:0 одержали хозяева поля.

На 59‑й минуте грозненцы остались в меньшинстве в результате удаления форварда Георгий Мелкадзе.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
820 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.