"Ахмат" попросил отменить красную карточку своему нападающему

КДК РФС рассмотрит просьбу "Ахмата" об отмене красной карточки Георгию Мелкадзе. Он был удален с поля в гостевом матче с "Балтикой" в минувшие выходные.

Грозненский футбольный клуб "Ахмат" обратился в контрольно‑дисциплинарный комитет Российского футбольного союза с просьбой отменить красную карточку нападающему Георгию Мелкадзе. Соответствующую информацию подтвердил глава КДК Артур Григорьянц.

"Рассмотрим неподобающее поведение "Ахмата" в матче против "Балтики" за предупреждения пяти футболистов и удаление в составе одной команды. Рассмотрим удаление Мелкадзе. При этом мы получили письмо от "Ахмата" с просьбой об отмене красной карточки Георгию" – Артур Григорьянц

Встреча 14-го тура чемпионата России по футболу между "Балтикой" и "Ахматом" состоялась в Калининграде 2 ноября. Победу со счетом 2:0 одержали хозяева поля.

На 59‑й минуте грозненцы остались в меньшинстве в результате удаления форварда Георгий Мелкадзе.