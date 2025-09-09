Вестник Кавказа

Ульви Бабаев решил выступать за сборную России по футболу

Ульви Бабаев
© Фото: соцсети футбольного клуба “Динамо“ Москва
Хавбек "Динамо" Ульви Бабаев, имеющий азербайджанские корни, будет играть за сборную России. В текущем сезоне он забил за бело-голубых четыре мяча.

Полузащитник азербайджанского происхождения Ульви Бабаев, защищающий в настоящее время цвета московского "Динамо", решил выступать за сборную России. Об этом пишут азербайджанские СМИ.

На днях 21-летний хавбек был вызван в молодежную сборную Россию.

Ранее он отклонил предложение о выступлении за национальную команду Азербайджана.

В текущем сезоне Бабаев провел пять матчей за "Динамо" в чемпионате России, отметившись одним голом. На его счету также 3 забитых мяча в Кубке России.

