Вестник Кавказа

"Ахмат" и "Динамо" узнали соперников по Кубку России

"Ахмат" и "Динамо" узнали соперников по Кубку России
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Сегодня определился состав квартетов группового этапа Кубка России сезона 2025/26. Первые матчи данной стадии состоятся ровно через месяц.

В воскресенье, 29 июня, прошла жеребьевка группового этапа Кубка России по футболу сезона-2025/2026.

Грозненский "Ахмат" сыграет на данной стадии в группе A. Его соперниками будут "Зенит", "Рубин" и "Торпедо".

Махачкалинское "Динамо" выступит в группе C. Вместе с ним в этот квартет попали "Спартак", "Ростов" и "Пари" НН.

В группе B сыграют "Краснодар", "Динамо", "Крылья Советов" и "Сочи", а в группе D –ЦСКА, "Локомотив", "Акрoн", "Балтика".

Первый тур Кубка России состоится 29-31 июля. В плей-офф сыграют команды, занявшие в своих квартетах первые два места.

Напомним, в минувшем сезоне "Ахмат" и махачкалинское "Динамо" выбыли из Кубка России, уступив одному и тому же сопернику с одинаковым счетом 1:2. Динамовцы проиграли "Локомотиву" в четвертьфинале пути регионов, а грозненцы – в полуфинале.

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