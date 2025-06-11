"Ахмат" и "Динамо" узнали соперников по Кубку России

В воскресенье, 29 июня, прошла жеребьевка группового этапа Кубка России по футболу сезона-2025/2026.
Грозненский "Ахмат" сыграет на данной стадии в группе A. Его соперниками будут "Зенит", "Рубин" и "Торпедо".
Махачкалинское "Динамо" выступит в группе C. Вместе с ним в этот квартет попали "Спартак", "Ростов" и "Пари" НН.
В группе B сыграют "Краснодар", "Динамо", "Крылья Советов" и "Сочи", а в группе D –ЦСКА, "Локомотив", "Акрoн", "Балтика".
Первый тур Кубка России состоится 29-31 июля. В плей-офф сыграют команды, занявшие в своих квартетах первые два места.
Напомним, в минувшем сезоне "Ахмат" и махачкалинское "Динамо" выбыли из Кубка России, уступив одному и тому же сопернику с одинаковым счетом 1:2. Динамовцы проиграли "Локомотиву" в четвертьфинале пути регионов, а грозненцы – в полуфинале.